[골프토픽] ‘넘버 5’ 존슨 "슈퍼골프리그와 비밀 계약"

[아시아경제 노우래 기자] ○…세계랭킹 5위 더스틴 존슨(미국)이 슈퍼골프리그(SGL)를 후원하는 사우디아라비아와 비밀 계약을 한 사실이 밝혀졌다.

3일(한국시간) 사우디아라비아 킹압둘라 이코노믹시티의 로열그린스골프장(파70)에서 열린 아시안투어 PIF 사우디인터내셔널(총상금 500만 달러) 공식 기자회견에서 ‘슈퍼골프리그 합류 제안을 받았냐’는 질문에 "비밀을 유지하는 계약을 해서 그랬는지 아닌지도 말할 수 없다"고 답했다. 이어 ‘이언 폴터(잉글랜드)와 비슷한 금액을 제안 받았느냐’는 물음엔 "비슷하지는 않다"고 덧붙였다.

전 세계랭킹 1위 리 웨스트우드(잉글랜드) 역시 "사우디와 계약 내용을 일절 발설하지 않는 조건으로 계약했다"면서 "슈퍼골프리그에 관해서는 답변하지 않겠다"고 했다. 필 미컬슨(미국)은 "세계랭킹 100위 이내 선수 모두 슈퍼골프리그에서 뛰어달라는 요청을 받았다"며 "슈퍼골프리그가 아니었다면 미국프로골프(PGA)투어 플레이오프 페덱스컵 상금이 그렇게 많이 오르지 않았을 것"이라고 주장했다.

헨리크 스텐손(스웨덴)도 같은 제안을 받은 것으로 알려졌다. 슈퍼골프리그의 디딤돌 역할을 맡은 사우디인터내셔널에는 존슨과 웨스트우드, 폴터, 스텐손이 모두 출전했다. 사우디인터내셔널은 유명 선수들에게 수백만 달러의 초청료를 뿌린 것으로 알려졌다. 세르히오 가르시아(스페인)는 "슈퍼골프리그에 합류하는 선수는 제명한다는 PGA투어와 DP월드투어의 정책은 거둬들여야 한다"고 강조했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr