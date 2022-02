판타지오, OCN 드라마 ‘블라인드’ 제작

[아시아경제 박형수 기자] 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 86 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86 2022.02.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 “판타지오, 내달 4일 주권매매거래 정지 해제”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 가 본격적으로 드라마 제작에 나선다. 드라마 제작을 기점으로 기존 매니지먼트 사업과 시너지를 내고 종합 콘텐츠업체로 성장한다는 목표를 세웠다.

판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 86 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86 2022.02.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 “판타지오, 내달 4일 주권매매거래 정지 해제”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 올해 하반기 방영 예정인 OCN 드라마 '블라인드'를 제작한다고 3일 밝혔다.

'블라인드'는 평범하기에 억울한 피해자가 된 사람들과 불편한 진실에 눈감은 평범한 가해자에 관한 이야기다. 형사와 판사, 사회복지사, 그리고 9인의 배심원을 중심으로 범인을 찾아가는 드라마다.

드라마 '신의' '예쁜남자' '터널' '크로스' '보이스 시즌4' 등으로 탄탄한 연출력을 선보였던 신용휘 PD가 연출을 맡았다. '성장드라마 반올림' '안단테'를 집필한 권기경 작가가 극본을 담당한다.

판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 86 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86 2022.02.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 “판타지오, 내달 4일 주권매매거래 정지 해제”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 체계적인 프로듀서 시스템과 프로덕션 운영을 통해 완성도 높은 콘텐츠 제작 체계를 만들어가고 있다. 블라인드 제작을 시작으로 다양한 드라마를 제작하며 사업을 확대해 나갈 계획이다. 자체적인 작품 기획·개발 역량을 강화하고 다양한 IP확보를 통해 국내외 콘텐츠 경쟁력을 강화한다.

판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 86 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 86 2022.02.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 “판타지오, 내달 4일 주권매매거래 정지 해제”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 관계자는 "다양한 후속 드라마도 준비 중"이며 "지속적인 투자와 드라마 기획 및 개발 역량을 강화해 다양한 IP에 기반한 경쟁력 있는 콘텐츠 제작 및 확보에도 주력할 계획"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr