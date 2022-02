SKT, 새학기 맞아 다양한 이벤트 진행

[아시아경제 임혜선 기자] SK텔레콤(SKT)은 새 학기를 맞아 다양한 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

SKT는 다음달 31일까지 잼(ZEM) 서비스 가입자를 대상으로 추첨을 통해 다양한 경품을 제공하는 ‘입학부터 선물까지 한 번에 에이 투 잼(A to ZEM)’ 프로모션을 실시한다. ZEM 서비스는 스마트폰을 처음 이용하는 만 12세 이하 아이들에게 바른 사용 습관을 만들어주는 애플리케이션(앱) 서비스다.

SKT는 이번 프로모션을 위해 비대면 학습에 도움이 될 아이패드 에어(5명)와 삼성 키즈 블루투스 헤드폰(50명), 아이들의 선호도가 높은 포켓몬 마우스와 패드 세트(100명), 실용적인 플라키키 핸드폰 물병가방(500명), 캐릭터 문구 세트(1000명) 등을 경품으로 준비했다.

또한 SKT는 디지털 네이티브 세대 초등학생 자녀를 둔 학부모의 올바른 자녀 교육을 돕기 위한 비대면 특별 강연도 개최한다.

이번 특강은 오는 21일부터 24일, 다음달 21일부터 24일 등 2차례에 걸쳐 열린다. 강연자로는 이보연 아동가족상담센터 소장, 임영주 부모교육 전문가 등이 참여한다.

또한 자녀들에겐 일상이 될 메타버스나 각종 미래 정보통신기술(ICT)에 대해 김경일 아주대학교 교수, 장동선 궁금한 뇌 연구소 대표, 김상균 강원대학교 교수 등 전문가들이 알기 쉽게 설명한다.

