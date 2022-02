“쇼핑으로 명절 스트레스 날려볼까” 홈플러스, 프리미엄 PB ‘시그니처 위크’ 개최

[아시아경제 전진영 기자] 홈플러스는 오는 16일까지 2주간 전국 점포와 홈플러스 온라인에서 ‘시그니처 위크’를 진행한다고 3일 밝혔다. 2000여 종에 이르는 ‘홈플러스 시그니처’ 전 상품을 파격가에 만나볼 수 있는 기회다.

홈플러스 시그니처는 자사 프리미엄 PB 상품으로, 먹거리부터 각종 생활용품까지 카테고리를 확장하며 홈플러스를 대표하는 상품으로 자리매김했다. 홈플러스는 명절 직후 스트레스 지수가 높아지는 것에 착안해, 이번 행사에서 ‘가심비’ 상품을 앞세웠다.

시그니처 위크에서는 유럽 직수입 신제품을 선보이는 한편, ‘맛맛맛 페스티벌’과 생필품 등을 파격가에 마련할 수 있는 ‘물가안정 365’도 진행된다.

홈플러스는 시그니처 위크에 유럽 직수입 비스킷과 냉동피자를 처음으로 선보인다. 100년 전통의 프랑스 제조사가 만든 버터 비스킷 2종 ‘홈플러스 시그니처 버터 팔레트’와 ‘홈플러스 시그니처 버터 갈레트’다. 버터 함량이 높아 진한 버터향이 그대로 살아있는 것은 물론, 특유의 식감을 각각 느낄 수 있다. 한 번에 먹기 좋은 개수로 소포장해 휴대와 보관 또한 용이하다. 두 상품 모두 1990원에 구입할 수 있다. 촉촉하고 부드러운 식감이 뛰어난 ‘홈플러스 시그니처 프렌치 마들렌’도 4790원 기획가에 준비했다.

40년 이상 업력을 가진 유럽의 전문 제조사가 만든 냉동피자도 새롭게 선보인다. 한국인에게 가장 인기 있는 ‘모짜렐라치즈피자’, ‘포치즈피자’, ‘양송이버섯피자’ 3종을 홈플러스 시그니처 상품으로 준비했다. 이탈리아식의 얇고 바삭한 도우에 풍성한 토핑이 특징이다. 3종 모두 4990원으로, 2개 이상 구매 시 30% 할인된 3490원에 구매할 수 있다.

명절 음식에 물린 입맛을 살려줄 수 있도록 ‘맛맛맛 페스티벌’도 진행한다. 간편하게 즐길 수 있는 인기 간편식을 비롯해 유명 브랜드와 협업한 제품 등을 할인가에 대거 선보인다. 일례로 한끼 식사로 거뜬한 ‘홈플러스 시그니처 냉동밥’은 2개 이상 구매 시 30% 할인가에 구입이 가능하다. ‘유명한 맛’을 즐길 수 있는 ‘우주인 피자 3종’과 ‘한촌 도가니탕·우족탕’은 행사카드(마이홈플러스신한·홈플러스삼성) 결제 시 각 9900원과 7490원에, ‘진짜스팸부대찌개’와 ‘쟌슨빌부대찌개’는 8490원에 준비했다. 야식 및 술안주로 제격인 ‘당기는 맛’ 품목으로는 ‘불맛나는 직화불곱창·닭발·막창’을 행사카드 결제 시 각 5990원에 만날 수 있다. 이 밖에도 ‘달달한 맛’을 즐길 수 있는 ‘홈플러스 시그니처 허니링·초코링’은 각각 2990원과 3990원에 구매할 수 있으며, 레몬, 생강 등으로 만든 ‘홈플러스 시그니처 청 8종’은 30% 할인한 ‘멤버 특가’로 준비했다.

물가안정 365에서는 ‘홈플러스 시그니처 무라벨 생수’ 2L 6개들이를 2000원에 판매하고, 화장지(1만2500원), 두부 2개 묶음(3280원), 콩나물(1550원), 우유(1980원)도 합리적인 가격에 선보인다.

카드사 혜택도 마련했다. 이번 시그니처 위크 기간 동안 신한카드 또는 삼성카드로 행사 상품을 3만원 이상 구매 시 3000원 상품권을 증정한다. (일부 상품 제외, 1인 1일 1회 한정)

고영선 홈플러스 PBGS지원팀장은 “명절 스트레스 해소에 조금이라도 일조하기 위해 명절 직후에 선호도가 높은 상품들과 밸런타인데이에 선물하기 좋은 간식 등을 할인가에 준비했다”며 “품질과 가성비를 갖춘 홈플러스 시그니처 상품인 만큼, 기분 좋은 쇼핑이 되기를 바란다”고 말했다.

