경동제약, 주요 임원진 자사주 매입…"책임경영 일환"

[아시아경제 박형수 기자] 경동제약은 김경훈 최고재무책임자(CFO)를 비롯해 주요 임원이 자사주를 매입했다고 3일 밝혔다.

김경훈 최고재무책임자, 서영덕 이사, 오동일 이사는 지난 21일 회사 주식 1만1300주를 장내매수했다. 올 들어 주요 임원진이 매입한 자사주 규모는 총 1만4500주다.

회사 관계자는 "주요 임원진의 자사주 매입은 주가가 저평가 상태라는 판단 아래 책임경영 의지를 실천한 것"이며 "앞으로도 자사주 매입, 배당 확대 등 주주친화 정책을 꾸준하게 펼칠 것"이라고 설명했다. 이어 " 바이오벤처기업 투자 확대로 지속 성장을 이뤄 나가겠다"고 덧붙였다.

경동제약은 신성장동력 확보를 위해 바이오벤처 투자를 확대하고 있다. 지난달 약효지속형 바이오의약품 개발 벤처기업 아울바이오(AULBIO)에 20억원 규모의 지분 투자를 결정했다. 약물전달 부문에서 뛰어난 기술력을 보유한 아울바이오와 전략적 파트너십을 강화해 시너지 효과를 이끌어낸다는 방침이다.

