野, 김혜경 사과에 "엉터리 거짓말 일색…비선실세는 이렇게 탄생"

김혜경 "공사 가렸어야 하는데…모든 것이 저의 불찰" 사과

국민의힘 "비선실세는 바로 이렇게 탄생하는 것"

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘이 이재명 더불어민주당 대선후보 배우자 김혜경 씨의 공무원 '사적 유용' 및 과잉 의전 의혹과 관련해 "엉터리 거짓말 일색"이라며 강도높게 비판했다.

앞서 이 후보의 경기도지사 시절 이 후보 부부를 수행했던 전 5급 별정직 공무원 배모씨는 2일 민주당 선거대책위원회를 통해 입장문을 내고 "어느 누구도 시키지 않은 일을 A씨에게 요구했다"며 "이 후보를 오래 알았다는 것이 벼슬이라 착각했고, 이 후보 부부에게 잘 보이고 싶어 상식적인 선을 넘는 요구를 했다"고 사과했다.

김씨도 입장문을 통해 "모든 것이 저의 불찰이다. 공과 사를 명료하게 가려야 했는데 배 씨와 친분이 있어 도움을 받았다. 그러나 상시 조력을 받은 것은 아니다"라면서 "다시 한번 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해서 송구하다는 말씀을 드린다"고 고개를 숙였다.

이에 이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 논평을 통해 "비선실세는 바로 이렇게 탄생하는 것"이라고 날을 세웠다.

이 수석대변인은 배씨의 사과를 두고 "(배모씨는) 모든 게 자신이 과잉 충성한 탓이라고 했다. 하지만 단 한 구절도 수긍 가는 곳이 없는 엉터리 거짓말 일색"이라며 "본인이 필요한 약이었는데 왜 김혜경 씨 집으로 배달이 되나. 혹시 배씨가 김혜경 씨의 집에서 함께 숙식하고 살면서 집사 노릇을 했다는 것을 은연중에 국민께 고백한 것인가"라고 따져 물었다.

이 수석대변인은 이어 "알아서 음식을 배달시켰다면 김혜경 씨는 시키지도 않은 음식을 경기도 공무원이 사다줘서 먹었다는 건가"라며 "그랬다면 김혜경 씨가 바른 분이라면 다시는 그런 일을 하지 않도록 지시했어야 마땅한 것 아닌가"라고 지적했다.

그러면서 "김혜경 씨 집에 누군가가 와서 냉장고 정리며 옷장을 정리하는데 김혜경 씨는 그냥 보고만 있었다는 건가. 아니면 배소현 씨가 비밀번호라도 알고 있어서 김혜경 씨 부재중에 들어가 일 처리를 해서 몰랐다고 발뺌이라도 할 셈인가"라고 비판을 이어갔다.

이 수석대변인은 또 "이재명 후보가 아무리 대장동, 성남FC 후원금, 변호사비 대납 의혹, 형수욕설, 살인범 변호 등 온갖 의혹을 무마하며 버티고 있지만, 이번 일로 모든 게 무너질 것 같다"며 "국민을 바보 취급한 것이 아니라면 어떻게 이런 말도 안 되는 거짓 해명을 믿으라며 배씨 뒤에 숨을 생각을 했겠나"라고 꼬집었다.

김씨의 사과에 대해선 "공과 사를 명료하게 못 가렸다고 했고 친분 관계로 도움을 받은 것이라고 했는데, 공직자 배우자가 공과 사를 구분 못 하는 것은 치명적인 일"이라며 "집안일을 공무원이 맡아서 해주는 것을 아무렇지도 않게 받아들였다는 해명을 들으니 더더욱 어처구니가 없다"고 맹폭했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr