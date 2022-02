뉴욕타임스, 구독자 1000만명 돌파

[아시아경제 조현의 기자] 미국 일간지 뉴욕타임스(NYT)가 구독자 수 1000만명을 돌파했다. NYT는 2일(현지시간) "온라인 스포츠 매체 디애슬레틱 인수 작업을 전날 마무리했다"며 이같이 밝혔다.

NYT는 당초 오는 2025년까지 구독자 1000만명을 달성한다는 목표였지만 디애슬레틱 인수에 따라 구독자 120만명을 추가로 얻게 됐다.

기존 구독자 수는 지난해 12월 마지막 주 기준 880만명에 육박했다. 서비스별로 보면 디지털 뉴스 구독자 590만명, 게임, 쿠킹 등 기타 디지털 콘텐츠 구독자 200여만명, 종이 신문 구독자가 80만명이었다.

NYT는 이날 오는 2027년 말까지 구독자 최소 1500만명을 확보하겠다는 새로운 목표를 밝혔다. 메러디스 코핏 레비엔 NYT 최고경영자(CEO)는 "전 세계에 영어 뉴스, 스포츠 보도, 퍼즐, 요리, 전문가 쇼핑 조언 등을 위해 돈을 낼 의사가 있는 잠재적 독자가 최소 1억3500만명 있다고 믿는다"고 말했다.

NYT는 전날 디애슬레틱을 5억5000만 달러(한화 약 6650억원)에 인수한 데 금주 중 자사 게임 앱을 위해 온라인 퍼즐 워들(Wordle)을 추가 인수할 예정이다.

