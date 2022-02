[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 시장은 3일 오전 서울시청 영상회의실에서 25개 구청장들과 구청장회의를 갖고 오미크론 대응에 맞춰 전환되는 방역체계를 집중 논의한다.

오 시장은 지난 달 29일부터 개편된 진단검사체계와 이날부터 시작되는 지역 병·의원 중심의 대응체계가 현장에서 차질 없이 시행될 수 있도록 각 자치구에 적극적인 협조를 요청할 게획이다.

회의에는 서울시구청장협의회장인 이성 구로구청장을 비롯한 25개 구청장(부구청장)이 각 자치구 영상회의실에서 화상으로 참여한다.

