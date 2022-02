설 연휴에도 마포구 재난안전대책본부 완벽 가동 제설 완료

제설제 287톤 사용 구민 안전 위해 취약구간 제설작업 지속 시행

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 설날 연휴에 내린 눈으로 인한 구민의 불편함이 없도록 이면도로, 보도 등 취약 구간에 대해 제설작업을 완료했다고 밝혔다.

기상청 예보에 따르면 1월31일 오후 9시부터 2월1일까지 2~7cm 의 대설주의보 발표에 따라 설 연휴 시작부터 이동에 불편이 예상됐다.

마포구는 신속하게 1월31일 오후 5시부로 제설대책 1단계 근무를 발령, 19시에는 장비 26대(유니목 2대, 15톤 덤프용 5대, 살포기 16대 등)에 삽날 장착 및 제설제 상차 후 작업 구간별로 전진 배치를 완료했다.

이후 눈발이 흩날리기 시작하자 1월31일 오후 8시부터 주요 도로 및 취약 구간에 대한 제설제 76톤을 살포하기 시작, 오후 11시까지 1차 완료했다. 2차 살포 작업은 새벽 2시50분부터 6시까지 이어졌으며 134톤의 제설제를 사용했다.

밤새 이어진 폭설에도 24시간 가동되는 구의 제설대책으로 대로변, 이면도로, 보도에는 쌓인 눈이 거의 없어 차량 이동이나 보행에 큰 불편함이 없었다.

한편 구는 지난해 11월 겨울철 한파 및 폭설에 대비하는 '21/22년 제설대책'를 수립, ▲제설인력 1403명 ▲제설제 1410톤 ▲제설차량 30대 ▲살포기 및 삽날 등 제설 장비 48대 등을 확보한 상태다.

특히 급경사지, 상습결빙지역 등 취약지역 5개소에 자동염수살포장치 23개를 설치, 노고산동 117-31일대 3개소에 도로 열선을 설치·운영하는 등 눈길 낙상사고에 철저히 대비했다.

또 제설용 송풍기, 소형살포기, 자동살포기 등 총 6종의 최적의 장비를 동 주민센터 제설 담당자에게 제공, 직원의 안전을 확보함과 동시에 업무의 효율성을 높였으며, 동 주민센터별 고갯길, 고지대 취약지점에는 제설함 852개소를 설치, 염화칼슘, 소금, 모래, 삽 등을 비치, 주민이 언제든지 이용할 수 있도록 했다.

유동균 마포구청장은 “구는 제설대책 기간에 24시간 근무체제를 유지, 구민의 일상생활에 불편함이 없도록 최선을 다하겠다”며 “구민께서도 구의 제설 활동에 적극적으로 협조해 주시고 강설 시에는 ‘내 집, 내 점포 앞 눈 치우기’에 동참하여 주실 것을 부탁드린다”고 말했다.

