"다시 살아날 줄 알았다"…'배그' 중독 파키스탄 10대, 가족 4명 총으로 살해

[아시아경제 황수미 기자] 온라인 게임에 몰입한 파키스탄의 10대 청소년이 어머니와 형제에게 총을 쏴 살해한 사건이 발생했다.

1일(현지 시각) AFP통신 등에 따르면 지난달 18일 파키스탄 펀자브주 라호르의 한 주택에서 어머니(45)와 아들(20), 두 딸(15·14) 등 일가족 4명이 총에 맞아 숨졌다.

당시 혼자 살아남은 둘째 아들 알리(14)는 경찰에 자신은 간밤에 위층에 있어 가족에게 무슨 일이 일어났는지 몰랐다고 주장했다. 하지만 경찰은 외부 침입 흔적이 없었고 알리의 행동이 수상하다고 판단해 수사 끝에 알리의 자백을 받아냈다.

매체에 따르면 현지 경찰은 "알리가 1인칭 슈팅게임 'PUBG: 배틀그라운드'에 빠져 대부분 시간을 방에서 보내던 중 게임에서 목표를 놓치자 이성을 잃고 어머니의 총을 들고 범행을 저질렀다"고 밝혔다.

경찰은 알리가 범행 당시 총을 들고 어머니가 잠든 방에 들어가 먼저 쏜 뒤 누나와 여동생, 형에게 잇따라 총구를 겨눴다고 덧붙였다.

알리는 경찰 조사에서 "총을 집 근처 배수로에 던져 버렸다"며 "게임에서처럼 가족이 다시 살아날 것으로 생각했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 "이 게임으로 인한 사망 사건은 이번이 처음이 아니다"라며 배틀그라운드 게임을 전면 금지해달라고 주 정부와 연방정부에 촉구했다.

경찰에 따르면 2020년부터 라호르시에서만 이 게임으로 이용자 3명이 목숨을 끊은 바 있다. 파키스탄 통신 당국은 폭력 콘텐츠에 대한 불만이 나오자 2020년 7월 게임 접속을 일시적으로 차단하기도 했다.

