설연휴 승자는 이효리·김태호…'서울체크인' 정규 청신호

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 이효리와 김태호 PD가 설연휴를 뜨겁게 달구고 있다.

1일 온라인동영상서비스(OTT) 티빙은 "'서울체크인'이 지난달 29일 공개 당일 전체 콘텐츠 유료 가입기여 1위를 기록했고 꾸준히 정상을 지키고 있다"고 밝혔다.

티빙은 "방송 공개 당일 대비 2, 3일차 유료가입기여 합산이 3배 이상 증가하며, 인기를 증명하고 있다"며 "시청 UV역시 최고 인기작 ‘환승연애’, ‘술꾼도시여자들’의 2배 빠른 속도의 성장세를 보이고 있다"고 분석했다.

온라인의 반응도 뜨겁다. 유튜브에 '서울체크인' 공개된 예고, 하이라이트 등 관련 클립 영상은 3일 만에 200만 뷰를 돌파했다.

'서울체크인'은 '서울에서 스케줄을 마친 이효리는 어디서 자고 누구를 만나고 어디를 갈까' 호기심에서 출발한 리얼리티 파일럿이다. 그가 다양한 사람과 만나고, 오랜 제주도 생활로 달라진 서울에 대한 낯선 감정, 예상치 못한 우연이 주는 감동을 파일럿 한편에 담았다.

오리지널 1화 무료공개, 라이브 스트리밍 등 공개 방식의 다양한 변화를 시도해 온 티빙이 국내 OTT 최초로 선보인 파일럿 단일 콘텐츠이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr