'가족오락관' 터줏대감 허참씨 별세

KBS '가족오락관'의 터줏대감 허참씨가 별세했다. 1일 방송가에 따르면 고인은 간암으로 투병 생활을 해오다 이날 세상을 떠났다. 향년 73세.

고인은 1971년 동양방송 '7대 가수쇼'로 연예계에 데뷔했다. 입담 좋고 다양한 분야에 식견도 갖춰 '쇼쇼쇼', '도전 주부가요스타', '가요청백전', '올스타 청백전' 등에서 사회자로 맹활약했다. 대표작으로는 25년간 이끌었던 '가족오락관'이 손꼽힌다. 1984년 4월 첫 방송부터 2009년 4월 최종회까지 시청자에게 부담 없이 웃고 즐기는 오락을 제공했다. 자리를 비운 기간은 1980년대 중반 교통사고로 병원에 입원한 일주일뿐이었다.

고인은 '가족오락관'이 막을 내린 뒤에도 '트로트 팔도강산', '8도 노래자랑', '골든 힛트송' 등 다양한 음악 프로그램 사회를 맡았다. 2003년에는 음반 '추억의 여자'를 발매해 가수로 데뷔하기도 했다. 최근까지 '불후의 명곡- 전설의 명MC 특집', '스타다큐 마이웨이' 등에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr