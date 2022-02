윤석열 "인천국제공항~부천종합운동장 원안대로 GTX-D 노선 연결"

"교통난 해소·정주 여건 획기적 개선"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 수도권 광역급행철도(GTX) D노선을 인천국제공항부터 부천종합운동장까지 건설해 원안대로 'Y자 노선' 체계를 완성하겠다고 1일 밝혔다.

윤 후보는 이날 보도자료를 통해 "인천 서부권 주민들의 30분대 서울 접근성을 확보해 심각한 교통난을 해소하고 정주 여건을 획기적으로 개선하겠다"며 이처럼 발표했다.

건설될 GTX-D 노선은 삼성에서 하남 팔당과 광주~이천~여주, 부천종합운동장에서 인천국제공항과 김포로 Y분기 형태로 수도권 남부를 동서로 연결된다. 앞서 윤 후보는 '2기 GTX 3개 노선 추가 건설' 공약을 발표한 바 있다.

윤 후보는 "수도권 광역 교통망 개선을 통해, 만성적인 출퇴근길 혼잡과 교통 인프라 사각지대를 해소해 수도권 시민들께서 안락하고 편안한 삶을 영위하실 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr