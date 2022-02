강북구, 장애인 전동보조기기 보험 가입 최대 2000만원 보장

강북구 내 등록장애인 중 전동보조기기(휠체어, 스쿠터) 이용자 대상 별도 가입절차 없이 사고당 제3자 대인·대물보상 최대 2000만원 보장

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 지난달 24일 서울시 최초로 ‘강북구 장애인 전동보조기기 보험’을 가입했다.

구는 장애인이 전동보조기기 운행 중에 일어난 예상치 못한 사고 발생 시 장애인의 경제적 부담을 줄이기 위해 보험 가입을 추진한다고 밝혔다.

피보험자는 강북구 내 등록장애인 중 전동보조기기를 이용하는 모든 장애인이다.

보장내용은 피보험자가 전동보조기기 운행 중 발생한 제3자의 대인·대물배상이다. 피보험자의 신체 상해 및 전동보조기기 손해는 제외된다. 별도의 보험가입 절차 없이 사고 당 최대 2000만원까지 보장을 받을 수 있으며, 피보험자의 보험가입비는 구에서 전액 지원한다.

보험금은 사고 발생일부터 3년 이내 청구할 수 있다. 청구는 2월1일부터 내년 1월31일까지 발생한 안전사고 건에 대해 휠체어코리아닷컴으로 신청할 수 있다.

기타 궁금한 사항은 강북구 생활보장과로 문의하면 된다.

박겸수 강북구청장은 “이번 ‘장애인 전동보조기기 보험’ 가입으로 전동보조기기를 타는 장애인들의 심리적 부담감이 완화되길 바란다”며 “장애인들이 일상생활을 하면서 겪는 불편함을 줄이고 모두가 살기 좋은 강북구가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

