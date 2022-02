설 아침 고속도로 '원활'…"정체 절정은 오후 4~5시"

[아시아경제 권재희 기자] 설 당일인 1일 오전 전국 주요 고속도로는 대체로 원활한 통행을 보이고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 경부고속도로 서울방향은 북천안부근~입장휴게소 4㎞ 구간에서, 부산방향은 안성~안성부근 2㎞ 구간을 제외하면 막히는 곳 없이 통행이 원활하다.

서해안고속도로, 중부고속도로 등도 눈에 띄는 정체 구간 없이 소통이 원활한 상태다.

이날 전국 교통량은 495만대로 이 가운데 수도권에서 지방으로 37만대, 지방에서 수도권으로 45만대가 이동할 것으로 관측됐다.

도로공사는 "설 당일 많은 차량들이 고속도로를 이용할 것으로 보이며 성묘와 친지 방문 등 귀성과 귀경이 혼재해 매우 혼잡할 것"이라고 예상했다.

귀성 방향 정체는 오전 9∼10시께 시작돼 오후 1∼2시에 절정을 이룰 것으로 보이며 오후 6∼7시께 해소될 것으로 전망된다.

귀경 방향 정체는 오전 8∼9시께 시작되며 오후 4∼5시 정점을 찍다가 다음날 오전 2∼3시께 해소될 것으로 보인다.

오전 8시 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 부산 5시간, 광주 3시간 20분, 울산 4시간 40분, 대구 4시간, 대전 1시간 50분, 강릉 2시간 40분이다.

