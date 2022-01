미 재무부, '쿠데타 1년' 미얀마군부 핵심인사 7명·단체 2곳 제재

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 행정부가 쿠데타 1년을 맞은 미얀마 군부의 핵심 인사 7명과 2개 단체를 제재 대상 명단에 올렸다.

미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 31일(현지시간) "미얀마 군부는 총선에서 나타난 국민들의 의지를 억압하려 했으며 국가의 민주주의, 법치주의를 훼손했다"며 이 같이 발표했다.

제재 대상은 미얀마 군부의 핵심인사 7명과 2개 단체다. 군부와 손잡고 아웅산 수치 국가고문에 대한 사법처리를 주도한 티다 우를 포함해 툰툰 우 미얀마 대법원장, 틴 우 반부패국 국장 등이 포함됐다. 미얀마 군사 정권에 경제적 지원을 하고 있는 항만관리회사 KTSL과 이 회사의 이사인 조나단 묘우 타웅, 군사 장비를 지원한 중앙조달위원회와 군사 장비 관련 회사 소유주인 테이 자 등도 명단에 올랐다.

이번 조치에 따라 명단에 포함된 개인의 모든 재산은 동결되고 신고돼야 한다. 미국인 또는 미국 내 거래도 모두 금지된다. 미 재무부는 이번 조치가 각가 2명의 관리에 대한 제재명령을 내린 영국, 캐나다와의 공동조치라고도 설명했다.

브라이언 넬슨 재무부 테러금융정보 담당 차관은 "쿠데타 1년 이후 미국은 영국, 캐나다 등 동맹국과 함께 자유와 민주주의를 추구하는 미얀마 국민들을 지지한다"며 "쿠데타와 계속되는 폭력에 책임 있는 사람들, 정권의 잔혹한 탄압을 조장하는 사람들, 그리고 그들을 재정적으로 지지하는 이들을 타깃으로 삼을 것"이라고 말했다.

