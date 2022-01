화이자 먹는 치료제 '팍스로비드' 입고 지연

현지 기상악화로 다음 달 1일 도착

[아시아경제 김진호 기자] 미국 화이자사의 코로나19 경구용(먹는) 치료제 '팍스로비드' 추가 물량의 국내 도착일이 내달 1일로 다시 미뤄졌다.

중앙방역대책본부는 30일 팍스로비드 1만1000명분이 다음 달 1일 오전 9시 40분께 인천국제공항을 통해 들어온다고 밝혔다.

당국은 당초 팍스로비드 추가 물량이 이날 국내에 도착한다고 발표했었다. 하지만 항공편 도착이 31일 오후 2시20분께로 한차례 미뤄졌고, 다음 달 내달 1일로 도착 일정이 변경됐다고 밝혔다.

방대본은 현재 미국 북동부 폭설로 인해 항공편이 대부분 결항된 것이 원인이라고 설명했다.

한편 국내에서 팍스로비드 처방을 받은 환자는 지난 27일까지 506명으로, 2만494명분이 남아있는 상태다.

