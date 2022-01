우크라 美대사관, 자국민에 철수 '재권고'…"당장 떠나라"

우크라이나 대통령은 반발…"위기 조장 가능성 커"

[아시아경제 김진호 기자] 우크라이나 주재 미국 대사관이 자국민들을 대상으로 당장 출국을 할 것을 권고했다. 러시아의 침공 우려가 여전한 만큼 안전을 보장할 수 없기 때문이다.

30일 주요 외신 등에 따르면 미 대사관은 "러시아 군사 행동의 위협이 증가하면서 우크라이나의 안보 상황은 예측이 불가능하고 예고 없이 악화할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

이어 "우크라이나 내 미국 시민은 상업용 혹은 개인 교통수단 등 모든 가능한 방법으로 즉각 출국하는 것을 고려해야 한다"고 촉구했다.

미 대사관은 육로 출국이 가능한 경로로 폴란드, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아, 몰도바 등을 열거했다.

앞서 미 대사관은 지난 26일에도 우크라이나 내 미국인의 즉각적인 출국을 권고한 바 있다. 미 국무부 역시 23일 성명을 통해 우크라이나 주재 대사관 직원 가족에 철수 명령을 내렸다. 영국, 독일, 호주, 캐나다, 일본도 우크라이나 주재 외교관 일부와 그 가족을 철수한 상태다.

다만 우크라이나는 이 같은 움직임이 과민하다는 입장이다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 외국 사절의 철수가 위기를 조장할 수 있다며 철수를 중단할 것을 촉구했다.

한편 2014년 우크라이나 크림반도를 무력으로 병합한 러시아는 지난 해 연말부터 우크라이나 접경에 약 13만 명에 달하는 병력을 배치한 상태다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr