설에 검사키트 업체 찾은 文대통령…"사재기 필요 없어"(종합)

'진단키트 수급' 문제 재차 확인하고 또 확인

文대통령, 참모들에게 직접 방역현장 찾겠다며 지시

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 30일 오전 충북 청주 오송에 위치한 자가검사키트 생산 업체 '에스디바이오센서'를 격려 방문했다.

앞서 문 대통령은 이날 오전 북한의 미사일 발사에 대응해 국가안전보장회의(NSC) 전체회의를 주재한 후 곧바로 현장을 향했다.

이 업체는 국내 최대 자가검사키트 생산 업체로 1일 최대 450만개까지 생산이 가능하다. 최근 오미크론 변이 확산으로 인해 키트 공급을 확대하기 위해 주말을 포함, 설 연휴 5일 중 4일간 생산라인을 가동 중이다.

문 대통령은 일각에서 제기되는 '진단키트 부족' 우려를 감안한 듯 기업과 정부부처에 수급 문제를 여러 차례 물으며 확인했다.

문 대통령은 "우리 3개 업체가 하루 생산 가능량이 하루 750만개, 에스디만 하더라도 하루 450만개로 수급에 전혀 문제가 없다는 것인가"하고 물었고, 이에 김진석 식품의약품안전처 차장은 "안정적으로 수급 가능하다"고 설명했다.

문 대통령은 "마스크와 달리 우리가 공급할 수 있는 물량이 충분하기 때문에 개인적으로도 전혀 사재기할 필요가 없고, 불법 유통이나 불공정 거래 등이 그런 것 일어나지 않을 상황"이라는 점 역시 확인했다.

또 조영식 에스디바이오센서 의장에게도 "수출량의 거의 대부분을 국내용으로 전환하는 게 가능한가"라고 물었고, 조 의장은 "식약처와 충분히 협력 가능하다"고 답했다.

자가검사키트의 정확도 문제를 언급하기도 했다. 문 대통령은 "그동안 정확도가 PCR 검사보다 떨어진다 라고 알려져 있었는데, 지금은 어느 정도인가"라고 물었고, 조 의장은 "미국 국립보건원에서 11개 제품을 평가를 했는데, 2개 제품이 승인됐고 민감도는 95.3%"라고 밝혔다.

문 대통령은 "초기의 PCR 검사 정도의 정확도가 있는 셈"이라며 "처음 개발 당시의 선입견이 많이 남아 있는 셈인데, 많이 홍보들 해 주시기 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 "지금까지 우리는 오미크론에 대한 대비를 잘 해온 셈"이라며 "백신 접종률을 높여서 숫자가 완만하게 증가되게 관리하는 데 성공을 한 셈이고, 또 한 편으로는 병상을 충분히 확보를 해두었기 때문에 의료 체계의 상당한 여유를 가지고 대응할 수 있게 되었다는 점이 우리가 준비에 잘 해온 부분"이라고 평가했다.

에스디바이오센서 방문을 마친 문 대통령은 이어 경부고속도로 안성휴게소에 설치된 임시선별검사소를 찾아 근무자들을 격려하고 직접 검사키트를 이용해 신속항원검사를 받았다.

한편 이날 방역현장을 찾은 것은 문 대통령의 아이디어인 것으로 알려졌다. 박수현 청와대 국민소통수석은 자신의 페이스북에 '브리핑에 없는 대통령 이야기'를 올려 문 대통령이 참모들에게 "올해는 오미크론 대응에 집중해 현장을 직접 점검을 했으면 한다"고 밝혔다고 전했다.

참모들은 '청와대 인근 보건소나 파출소를 조용히 방문해 격려하자'는 의견을 냈지만, 문 대통령은 방역 현장을 직접 찾고 싶어한 것. 문 대통령은 참모들에게 "우선 고속도로 휴게소에 설치된 임시선별검사소를 살펴보고 싶다. 설 연휴 이동 중인 국민들이 불편함 없이 신속항원검사를 하고 있는지를 직접 확인하고 싶다"고 했다.

또 "한 일정만 하지 말고, 충분하게 생산되고 안정적 공급이 가능한 진단검사키트 생산공장도 방문하고 싶으니 준비해 주셨으면 한다"고 지시했다. 박 수석은 "결국, 오늘 대통령의 설 일정은 대통령이 직접 결정한 것"이라며 "오미크론 대응에 대통령의 마음이 얼마나 집중돼 있는지 알 수 있는 대목"이라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr