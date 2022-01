오스템임플란트, 감사보고서 확인 과정 거친다…"2만주주는 발동동"

상장적격성 실질심사 대상 결정 불가피…거래정지 장기화

3월 말 감사보고서 확인 과정 거질 듯…상장폐지 가능성 낮아

[아시아경제 이선애 기자] 2월 상장적격성 실질심사 대상 결정 여부를 앞둔 오스템임플란트 주주들은 마음이 편치 않은 설 연휴를 보내고 있다. 오는 17일 상장적격성 실질심사 대상으로 판단하지 않으면 거래는 즉시 재개된다. 하지만 그럴 가능성은 극히 낮다는 게 금융투자업계 전망이다. 상장적격성 실질심사 대상으로 결정될 것으로 보여 거래정지는 장기화될 전망이다.

1일 한국거래소에 따르면 오스템임플란트는 오는 17일 상장적격성 실질심사 대상 결정 여부를 앞두고 있다. 대규모 횡령 사건이 발생함에 따라 새해 첫 증시 개장일 코스닥 시장에서 거래가 정지된 오스템임플란트는 지난달 24일 상장적격성 실질심사 대상 여부가 결정될 예정이었다. 그러나 한국거래소가 한 차례 연기(15일간 연장)하면서 투자자들의 불안감은 극에 달한 상황이다.

한국거래소는 내부통제가 어떻게 작동하는지, 횡령 금액과 회수 가능성은 어느 정도인지 등을 종합해 심사 대상 여부를 판단한다. 오스템임플란트가 심사 대상에 해당하지 않는다고 결정되면 다음 날부터 거래가 재개된다. 다만 현재로서는 2215억원의 횡령을 사전에 걸러내지 못한 오스템임플란트의 허술한 통제 시스템으로 인해 실질심사 대상이 될 가능성이 크다.

오스템임플란트를 상장적격성 실질심사 대상으로 정하면, 회사는 15일 이내에 개선 계획을 제출해야 한다. 한국거래소는 계획안을 받은 날로부터 20일 이내에 심사를 진행하게 된다. 한 달 안팎의 실질심사 이후에는 총 9명으로 구성된 기업심사위원회의 심의·의결이 이뤄진다. 기심위는 상장유지(거래재개)와 상장폐지, 개선기간(1년 이내) 부여 등 3가지 중 하나를 결정해야 한다. 추가 조사기간이 필요할 땐 기심위도 20일 연장할 수 있다.

기심위는 △영업지속성 △재무안전성 △경영투명성을 살펴보고 심의할 예정이며, 3월 말 사업·감사보고서를 심사에 반영하기 위해 일정을 맞출 것으로 보인다. 거래소는 회사의 제출 서류로 심사하는데, 감사보고서는 외부에서(감사인) 객관적으로 평가를 해놓은 것으로 이번 사태에 따른 손실액과 자기 자산 등에 대한 평정 결과 등을 감안하게 될 전망이다. 즉 투자자 보호를 위해서라도 또다시 매매거래 정지 리스크가 될 수 있는 감사보고서 확인 과정을 거칠 가능성이 크다.

결국 내부 통제제도 개선 계획(경영 투명성), 3월 말 사업·감사보고서, 캐시플로우(현금 흐름)가 오스템임플란트의 운명을 결정지을 핵심 변수다.

재무안정성은 횡령액을 회수하지 못하면 향후 캐시 플로우 전망을 통해 안정적인 재무 구조나 부채비율을 유지할 수 있는지를를 살펴볼 것으로 보인다. 경영 투명성도 심사의 핵심 포인트가 될 가능성이 크게 점쳐진다. 개선 계획서에 담긴 내부 통제 강화 내용이 관건이다. 오스템임플란트는 내부 통제 시스템을 강화해 완벽한 재발방지대책과 확고한 경영개선계획을 수립, 시행하겠다는 점을 재차 강조하고 있다.

다만 이 같은 시나리오 전망 속 주주들의 자금은 묶일 수밖에 없다. 거래정지로 인한 피해는 고스란히 주주들의 몫이다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 오스템임플란트의 소액주주는 지난해 9월 말 기준 1만9856명으로 소액주주의 보유 지분율은 55.6%(793만9816주)다. 심사 및 심의진행 과정에서 주식 매매 거래정지는 장기화하고 피해 구제 또한 늦춰질 수밖에 없다. 거래정지 기간이 길어지면 개인투자자로서는 투자자금이 무기한 묶이게 된다.

증권가에서는 오스템임플란트 거래정지 기간이 당초보다 길어질 것이라고 예상하고 있다. 이에 따라 오스템임플란트를 담당했던 증권사 애널리스트들이 오스템임플란트 기업 분석을 잠정 중단하는 사례도 속속 등장하고 있다.

한 증권가 관계자는 "오스템임플란트 거래중지가 장기화될 것으로 보고 담당하던 애널들이 해당 기업을 드롭한 상황"이라며 "횡령 규모가 워낙 크기 때문에 한국거래소 쪽에서는 심각하게 살펴보고 있는 것으로 보인다"고 밝혔다.

다만 한국거래소는 "오스템임플란트가 제출한 자료 중 일부 미진한 부분이 있어 추가 서류를 받아 심사 진행중에 있다"며 "아직 서류를 검토중인 상황이라 결과나 전망을 내놓기엔 시기상조로 보인다"고 말했다

상장페지 가능성은 극히 낮다. 서근희 삼성증권 연구원은 "자기자본 대비 횡령 규모가 큰 만큼 자금 회수 가능성에 따라 실질심사 여부가 결정될 것"이라며 "기업의 영속성, 투자자 보호 등을 감안하면 상장폐지 가능성은 작을 것으로 판단한다"고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr