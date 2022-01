장거리 운전 많은 명절…차량 출발전 이것부터 확인하세요

[아시아경제 성기호 기자] 추위와 폭설속에 장거리 운전이 많은 명철이 맞아 차량 점검의 중요성이 중요해 지고 있다. 중고파 플랫폼 기업 케이카(K Car)는 운전자가 육안으로도 챙겨볼 수 있는 자동차 소모품 상태 점검법을 소개했다.

먼저 엔진오일은 엔진에 장착된 딥스틱(점검 쇠막대)으로 잔여량과 상태를 점검할 수 있다. 시동을 끄고 엔진 열을 식힌 다음 딥스틱을 꺼내 확인했을 때 눈금의 F(Full)과 L(Low) 사이에 오일이 묻으면 정상이고, L보다 낮으면 오일을 보충해야 한다.

오일의 색이 검거나 탁할 경우에는 교체하는 것이 좋으며, 확인이 어려울 경우에는 보통 주행거리 1만㎞ 내·외 또는 6개월~1년 이내 교체할 필요가 있다.

엔진의 열을 식혀주는 냉각수 점검도 필수다. 보조 탱크 옆 냉각수 게이지가 MAX(최대)~MIN(최소) 사이에 있으면 정상이다. MIN보다 적을 경우, 캡을 열어 냉각수를 보충해야 한다. 워셔액도 마찬가지로 워셔액 주입구 뚜껑을 열고 가득 채워주는 것이 좋다.

빙판길 안전을 위해서는 브레이크와 타이어 점검도 꼭 필요하다. 먼저 브레이크 액은 브레이크의 제동력이 유지되도록 도와주는 액체로 오랜 시간 교환하지 않을 경우, 수분이 생겨 제동 시 발생하는 열에 의해 끓어오르는 현상이 생길 수 있다. 심각한 경우에는 브레이크가 제대로 작동하지 않아 위험에 처할 수도 있다. 브레이크 액은 주행거리 4~5만㎞ 내·외(일부의 경우 2만㎞) 또는 2년 주기로 교환하는 것이 좋다.

빙판길 안전 운행을 위해 외부 소모품 점검도 필수다. 가장 먼저 확인해야 하는 것은 타이어의 '공기압'과 '마모도'다.

겨울에는 추운 날씨로 인해 타이어가 수축되므로 기존보다 10% 높게 공기압을 주입하는 게 좋다. 차량 내 타이어 공기압 경보장치(TPMS)를 확인하고 공기압 적정치를 유지하고 있는지 확인해야 한다. 대개 승용차 기준 적정치는 35~40 PSI로 알려져 있으나 차종이나 각종 사양, 날씨 등에 따라 조금씩 다르기 때문에 제조사의 권고치를 확인해야 한다.

평소보다 장거리를 운행할 경우에 타이어 마모가 더 빠르게 진행되기 때문에 출발 전 미리 마모 정도를 확인하는 것이 좋다. 타이어 트레드 홈 사이에 동전과 같은 얇은 물체를 넣어 깊이를 측정하거나 마모한계선을 통해 확인할 수 있고, 그 정도가 심하다면 타이어를 교체해야 한다.

안전한 시야 확보를 위해 와이퍼와 전조등의 정상 작동 유무도 점검해야 한다. 와이퍼를 작동할 때 자국이 생기거나 소음, 떨림이 발생하는 경우에는 즉시 교체해야 한다. 권장 교체주기는 평균 6개월~1년이다.

차량을 오랜만에 운행하는 경우 전조등과 방향지시등과 브레이크등도 야간주행 안전과 추돌사고 방지 등을 위해 점검하면 좋다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr