귀포족·혼설족 '뉴노멀 설캉스' 주목

[아시아경제 김종화 기자] 급격히 증가한 코로나19 확진자 수와 함께 정부의 사회적 거리두기 방침으로 올 설연휴 역시 '귀포족(귀성포기족)'과 '혼설족'이 증가하면서 집콕 트렌드가 이어질 것으로 보인다.

30일 데코뷰 관계자는 "귀성을 포기하고 설 연휴 동안 집에서 힐링하며 보내려는 사람들이 증가함에 따라 혼설, 홈쿡 문화가 새로운 기준(뉴노멀)으로 부상중"이라면서 "센스있는 플레이팅에 필수 아이템인 식기류 등 데코뷰 주방 관련 상품 판매가 전월 대비 25.9% 증가하며 큰 인기"고 말했다.

토탈 홈스타일링 브랜드 데코뷰는 집에서도 풍성한 설 연휴를 즐길 수 있도록 '뉴노멀 설날' 기획전을 마련했다. 이번 기획전에서는 데코뷰 인기 플레이트와 식기, 각종 인테리어·리빙 소품들을 최대 63% 할인된 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

혼설도 분위기 있게…센스있는 플레이팅 명절음식 한상차림

데코뷰 '막걸리잔 홈바 2인 세트'와 '화이트 타이포 밀폐용기', '골드라인 화이트' 식기들을 활용하면 막걸리나 전, 떡국 등 필수 설 음식들을 예쁘게 플레이팅하고 풍성한 명절 분위기를 연출할 수 있다.

데코뷰 막걸리잔 홈바 2인세트는 우드 플레이트(우드볼, 원형접시)와 수저로 구성돼 있다. 특히 우드볼은 막걸리잔 외에도 요거트볼 등 다용도로 사용이 가능해 활용도가 좋다. 우드볼과 접시는 아카시아 원목 소재를, 수저세트는 대추나무 원목 소재를 사용해 우드 특유의 내추럴한 분위기를 낼 수 있다.

이번 기획전에서는 막걸리잔 홈바 2인세트를 40% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 밀폐용기와 반찬 그릇으로 모두 활용 가능한 도자기 소재의 화이트 타이포 밀폐용기와 테두리 라인에 골드라인을 두른 모던하고 깔끔한 골드라인 화이트 공기·대접·면기 역시 각각 63%, 29% 할인 판매한다.

설 연휴 여유롭게…포근한 침구와 함께하는 집콕 설캉스

세련된 레트로 무드의 데코뷰 '데일리 고밀도 60수 바이오워싱 이불'과 포근함을 선사하는 '데일리 삼각 등쿠션' 조합은 남부럽지 않은 따뜻한 집콕 설캉스를 만끽하도록 돕는다.

미드센추리 모던 감성을 담은 화사한 컬러감이 매력적인 데일리 고밀도 60수 바이오워싱 이불은 세련된 분위기 속에서 톡톡 튀는 나만의 설캉스를 보낼 수 있도록 돕는다. 특히 순면 100% 원단을 사용해 사각사각한 촉감과 뛰어난 통기성을 자랑하고 촘촘한 직조와 탄탄한 내구성으로 민감성 피부도 부담없이 사용할 수 있다.

데일리 삼각 등쿠션은 다용도 멀티 쿠션으로 침대 헤드쿠션, 수유쿠션, 좌식 소파 등받이로 활용할 수 있다. 기대거나 발을 올려놓는 등 원하는 자세로 다양하게 사용할 수 있는 것이 큰 장점이다. 두 제품 모두 이번 기획전에서 각각 30%, 46% 할인을 진행한다.

