“울진 교육에 시대 흐름 반영하자”

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 울진교육지원청은 지난 25일 경북교육청 소속 교육장 22명이 참석한 가운데 삶의 힘을 키우는 경북 교육을 실현하자는 뜻으로 국립해양과학관에서 경북 교육장협의회를 가졌다.

이번 협의회에서 울진교육지원청의 교육현황 소개와 학교 현장의 현안사업에 대한 협의를 이뤘다. 학교업무지원센터의 효율화와 방학중 생활지도, 새학년 준비기간, 코로나19 확산 방지 등에 대한 다양한 의견을 주고 받았다.

교육장 협의회장인 안동교육지원청 김동욱 교육장은 “코로나19로 힘든 시기를 잘 극복해 따뜻한 교육을 만들어가자”고 말했다.

행사를 주관한 울진교육지원청 권오진 교육장은 “교육지원청 간 긴밀한 협의로 경북교육이 결실을 맺도록 하자”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr