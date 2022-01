대선 출마 소회와 호남 발전 방향 등 담겨

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 쓴 손편지에 기반한 '예비후보자홍보물'이 호남 일대에 발송됐다고 국민의힘이 27일 알렸다.

국민의힘은 "윤 후보의 손편지를 담은 인쇄물이 호남 230만 가구에 속속 도착하고 있다"고 밝혔다.

이번에 국민의힘은 대선후보 예비후보자홍보물 발송 가능 수량 전량을 열세 지역인 호남에 쏟아붙는 파격적인 결정을 내렸다.

이번에 호남에 발송한 국민의힘 유인물은 윤 후보 흑백 스케치 사진과 윤 후보가 쓴 편지를 담는 것으로 채워졌다.

편지 내용은 윤 후보가 대선에 출마한 소회와 호남을 위한 발전 비전 등이 담겼다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr