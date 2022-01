[부고] 부승찬(국방부 대변인) 씨 장인상

▲ 정창신 씨 별세, 고경자 씨 남편상, 정애란 씨 부친상, 부승찬(국방부 대변인) 씨 장인상 = 27일 오전 8시, 제주 부민장례식장 10호실, 발인 29일 오전 9시 ☎ 064-742-5000

