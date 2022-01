'우크라이나 위기'에도… 중국·러시아, 아라비아해서 연합 해상훈련

[아시아경제 김대현 기자] 러시아의 우크라이나 침공 가능성으로 유럽의 군사적 긴장감이 고조된 가운데 러시아와 중국이 아라비아해 서쪽 해역에서 연합 해상훈련을 진행했다.

25일(현지시간) 러시아 국방부는 보도문을 통해 "아라비아 해역에서 양국 수병들이 가상 납치 선박 석방 훈련을 벌였다"며 이같이 밝혔다.

러시아와 중국은 '평화의 바다-2022'로 명명된 이번 훈련에서 전술 기동과 납치 선박 수색 등 연습을 한 것으로 전해졌다.

러시아 측에선 태평양 함대 소속 1만1000t급 미사일 순양함 '바랴크', 6800t급 대형 구축함 '아드미랄 트리부츠', 대형 탱커선 '보리스 부토마' 등이, 중국 측에선 미사일 구축함 '우룸치'와 지원함 '타이후' 등이 참가한 것으로 알려졌다.

앞서 러시아 국방부는 지난 20일 "1~2월 러시아 해군 모든 함대의 책임 구역에서 일련의 훈련이 실시될 것"이라고 밝혔다. 그러면서 지중해, 북해, 오호츠크해, 대서양 북동부, 태평양 등에서 실시될 훈련에 140척 이상의 함정과 지원함, 60대 이상의 군용기, 1000대 이상의 군사장비와 1만명 이상의 군인들이 참가한다고 설명했다.

러시아와 중국은 최근 미국의 '일방주의' 대응 공동 전선을 밝히고, 외교와 경제, 군사 등 다방면에서 협력 관계를 강화하고 있다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr