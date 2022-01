영광굴비산업특구, 지정 기한 2023년까지 연장

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광굴비산업특구의 지정 기한이 연장된다.

영광군은 중소벤처기업부(이하 중기부) 지역특화발전특구위원회에 신청한 심의를 통해 ‘영광굴비산업특구’ 기한이 2021년에서 2023년까지 2년 연장 승인됐다고 25일 밝혔다.

군은 굴비산업을 지역전략산업으로 육성하기 위해 지난 2009년 굴비산업특구를 지정해 2021년까지 총 사업비 228억원을 투입해 굴비산업관련 인프라 구축 등 시설개선 및 품질 향상에 기여하고 있다.

주요사업으로는 ▲영광굴비 생산품질 혁신 및 고부가가치화사업 ▲영광굴비인력지원 인프라구축사업 ▲영광굴비 브랜드 개발 및 마케팅 혁신사업 ▲영광굴비 홍보 및 관광 혁신사업 등 특화사업 4개분야(16개 세부사업)로, 총 사업비 15억원이다.

군 관계자는 “이번 영광 굴비산업특구 기간 연장을 통해 영광굴비 브랜드 강화, 일자리 창출, 주민소득 증대 등 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 지난해부터 추진 중인 영광굴비 지리적표시제 용역도 입법예고가 끝나고 국무회의를 통과하면 이번 특구 기간 연장과 시너지효과를 발휘해 영광굴비 브랜드 강화와 판매 증진에 큰 효과를 발휘할 예정이다.

