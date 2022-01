이재명 “스포츠토토, 수익 배분방식 고쳐 체육인 처우 개선할 것”

이재명 민주당 대선 후보

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 25일 “안정적인 체육 재원 확보를 위해 체육진흥투표권(스포츠토토)의 수익금 배분 방식 개선을 적극 검토하겠다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 ‘2022 대한민국 체육인대회’를 맞아 사회관계망서비스(SNS)에 올린 '체육인의 현장 목소리에 귀 기울이겠다'라는 제목의 글에서 이 같은 체육 공약을 내놨다. 이 후보는 스포츠토토와 관련 "수익금이 생활체육지도자 확충과 처우 개선, 학교 운동부 확대, 종목 단체와 지방체육회 운영 지원 등에 골고루 쓰이도록 법적·제도적 장치를 마련하겠다"고 설명했다. 수익금 배분 방식을 개선해 체육인들의 처우 개선을 위해 노력하겠다는 취지다.

그는 "국민체육진흥기금 및 회원단체의 재원 확충을 위해 e-스포츠 등 더 많은 종목이 체육진흥투표권에 편입될 수 있도록 하겠다"고 말했다. 이 후보는 "국가 스포츠 행정 기능의 고도화와 분야 간 융·복합을 추진하기 위해 정부의 스포츠 행정 조직을 혁신하겠다"며 국가스포츠위원회 신설 추진 등을 공약했다.

이 후보는 "학교체육 수업을 확대하고, 체육의 뿌리인 학교 운동부를 살리고, 학생 선수들의 학습권과 운동권을 보장하겠다"며 "스포츠혁신위 권고안을 적극 추진하되 현장과 온도 차가 큰 정책은 재검토해 합리적 대안을 마련하도록 하겠다"고 말했다.

