NPX그룹, 스타트업 전문가 강경훈씨 신임 파트너로 영입

[아시아경제 박지환 기자] 글로벌 벤처 스튜디오 NPX 그룹은 스타트업 운영 전문가 강경훈 씨를 신임 파트너로 임명했다고 25일 밝혔다. 강 신임 대표는 NPX 그룹 산하 NPX 캐피탈과 NPX 테라아크에서 파트너로 일하게 된다.

강 파트너는 NPX에 합류하기 전 사모투자펀드(PEF) 운용사 포레스트파트너스에서 오퍼레이팅 파트너 직을 수행했다. 이전에는 웹툰 플랫폼 레진코믹스를 운영하는 레진엔터테인먼트, 글로벌 공유자전거 플랫폼 모바이크, 교육 소셜 플랫폼 클래스팅 등 스타트업을 비롯한 다양한 기업에서 일했다. 2014년부터 약 3년간 한국 시장에 진출한 우버의 한국법인 우버테크놀로지코리아 초대 대표를 맡기도 했다.

강 파트너는 스타트업 기업들의 운영을 총괄하고 성공적인 시장 진출과 수익률 제고를 이룬 바 있다. 2017년 에듀테크 스타트업인 클래스팅에서 최고전략책임자(CSO)로 근무할 당시 전무하던 광고 수익을 월별 손익분기점을 넘기도록 끌어올리는 등 전략적 운영을 통한 기업 수익 개선에서 성과를 냈다.

2018년 공유자전거 스타트업인 모바이크에서 제네럴 매니저(General Manager) 직을 수행하면서는 회사가 진출한 100여 도시 중 처음으로 한국 시장에서 월별 영업이익을 내는 것에 성공했다. 2019년 레진엔터테인먼트에서 최고운영책임자(COO)로 재직할 때는 삼성 레진코믹스 프로젝트를 주도하고, 전 세계 갤럭시 사용자들을 대상으로 웹툰 홍보를 지원하기도 했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr