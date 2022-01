[아시아경제 윤동주 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 25일 국회에서 신년 기자회견을 갖고 있다. 이 자리에서 안 후보는 ‘확실한 정권교체’, ‘국민통합내각 구성’, ‘국정운영 패러다임 변경’ 등을 주요 내용으로 하는 비전을 내놨다.

한편 이날 안 후보는 윤석열 국민의힘 후보와 단일화 가능성에 대해서는 ‘단일화는 절대 없을 것’이라는 입장을 고수했다.

