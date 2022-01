쿠팡, 지역 중소상공인 돕기 나서…'설맞이 경북 세일 페스타'

경북 내 2000여개 업체 참여…다양한 명절 관련 상품 최대 30% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 명절 기간 지역 중소상공인 상품 구매를 장려하기 위해 경상북도와 손잡고 '설맞이 경북 세일 페스타'를 한다고 25일 밝혔다.

내달 13일까지 진행되는 설맞이 경북 세일 페스타는 도외지역 판로 개척에 어려움을 겪는 경북 지역 중소상공인을 돕기 위해 마련됐다. 쿠팡은 경북 세일 페스타를 매년 진행해 올해로 3년째 이어오고 있다.

이번 경북 세일 페스타는 2000여개 경북 중소상공인이 참여한다. 이들이 직접 생산·제조한 농특산품을 비롯한 가공제품, 비식품 등 다양한 명절 선물 상품을 최대 30% 할인된 가격에 판매한다. 특히 신선 식품은 로켓프레시로 빠르고 신선하게 받아볼 수 있다.

쿠팡은 인기 선물과 유명 브랜드를 최대 50% 할인된 특가로 판매하는 '설 빅시즌 프로모션'도 내달 2일까지 진행한다.

쿠팡 관계자는 "경북 지역 중소상공인의 질 좋은 상품을 쿠팡의 전국 물류 인프라를 통해 더 많은 사람들이 접할 수 있도록 경북 세일 페스타를 마련했다"고 말했다.

