카카오엔터프라이즈, 고객 맞춤형 AI 음성인식 서비스 '커스텀 STT' 공개

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터프라이즈가 기업용 인공지능(AI) 음성 인식 변환 모델 '커스텀 STT(Custom Speech-to-Text)'를 25일 공개했다.

STT는 AI를 활용해 음성을 텍스트로 변환해주는 기능으로, AI 스피커, 음성 검색, 내비게이션 등 다양한 용도로 활용되고 있다.

이번에 공개된 커스텀 STT는 각 기업의 고객과 산업 특성에 맞는 모델을 쉽고 빠르게 구축해 음성 인식 변환의 정확도를 높일 수 있다. 고객사가 직접 단어와 패턴을 추가하면 가장 적합한 AI 모델을 빠른 시간 내 자동으로 만들어준다. 고유명사나 길고 복잡한 단어 처리도 가능하다.

회사 내부 실험에서 음성인식 오류율이 기존 대비 30% 이상 개선됐다고 카카오엔터프라이즈 관계자는 전했다.

클라우드 기반의 '서비스형 AI(AIaaS)'로 기업의 서비스 관리 시간과 비용 부담을 해소할 수 있다는 점도 장점이다. 기존 STT 서비스를 수정·개발 하려면 고객사가 직접 요청사항을 정리해 개발사에 전달하고, 개발사가 해당 모델을 재개발해야 하는 과정을 거쳐야 한다.

커스텀 STT 모델은 고객사가 직접 클라우드에 접속해 제품명, 신기능, 요청 사항 등 새로운 내용을 직접 실시간으로 입력하고 커스터마이즈할 수 있어 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있다.

카카오엔터프라이즈는 올 상반기 오픈 할 ‘카카오 i 커넥트 센터(AICC)’의 문의응대나 상담 업무 등에도 커스텀 STT를 적용할 예정이다. 최동진 카카오엔터프라이즈 AI Lab장은 "향후 음성인식 뿐만 아니라 문자인식(OCR), 음성합성(TTS) 분야의 보유 기술도 커스텀이 가능한 서비스형 AI(AIaaS) 모델로 순차 공개할 예정"이라고 말했다.

