[속보]롤러코스터 탄 뉴욕 증시…'급락→반등' 3대지수 상승마감

속보[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 뉴욕증시의 주요 3대 지수가 24일(현지시간) 롤러코스터를 탔다. 장 초반부터 크게 출렁이며 급락했던 3대 지수는 마감 직전 일제히 반등, 상승세에 거래를 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.29% 오른 3만4364.96에 장을 마쳤다. 다우지수는 장중 한때 1000포인트 이상 급락하기도 했으나 오후 들어 낙폭을 줄였다.

대형주 중심의 S&P500지수는 0.28% 상승한 4410.21에 거래를 마감했다. 장중 한때 고점 대비 10%이상 하락하며 기술적 조정 국면에 진입했으나, 이후 반등했다.

기술주 중심의 나스닥지수는 0.63% 오른 1만3855.13을 기록했다. 앞서 4%이상 미끄러졌다가 상승 마감했다. 소형주 중심의 러셀2000지수도 1.97% 상승세를 기록했다.

이날 장 초반 하락세는 지난 주 증시 하락세를 이끈 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 조기 긴축 우려와 함께 우크라이나를 둘러싼 지정학적 리스크가 한층 고조된 여파로 해석된다. 다만 어닝 시즌에 대한 기대감과 최근 위험자산 축소가 지나치다는 시장 심리가 확산하며 반등했다는 평가다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr