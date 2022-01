코스피 4Q 실적 전망치 하향…한달 전보다 6.3%↓

일회성 비용 연말 반영 회계 관행에 실제 실적과 괴리율↑

눈높이 내려가지만 4Q 역대 최대 실적 가능성

[아시아경제 이민우 기자] 지난해 4분기 상장 기업 실적 발표가 시작된 가운데 코스피 상장사의 실적 전망치가 하향조정되고 있다. 다만 4분기 기준으로는 역대 최대 실적을 거둘 수 있다는 분석도 나온다.

23일 금융정보분석업체 에프앤가이드에 따르면 증권사 4곳 이상이 실적을 전망한 코스피 상장사 165곳의 지난해 4분기 연결 기준 영업이익 시장전망치(컨센서스)는 지난 21일 기준 48조5685억원으로 집계됐다. 1개월 전 추정치 51조8127억원과 비교해 6.3%가량 감소한 것이다.

이미 국내 증시 '대장주' 삼성전자의 잠정실적이 시장의 기대에 못미치면서 눈높이가 낮아진 것으로 보인다. 지난 7일 삼성전자는 지난해 4분기 연결 기준 매출 76조원, 영업이익 13조8000억원의 잠정실적을 거뒀다고 발표했다. 전년 동기 대비 각각 23.48%, 52.49% 증가한 규모다. 하지만 컨센서스인 15조원보다는 8%가량 저조한 수준이었다. 일회성 특별 격려금이 반영된 영향으로 풀이된다.

이로써 지난해 연간 영업이익은 전년 대비 43.29% 늘어난 51조5700억원으로 역대 3위 기록을 달성했다. 하지만 역시 컨센서스 52조원보다는 밑돌았다.

다만 통상 4분기는 상여금과 같은 일회성 비용이 반영되는 경우가 많다. 다른 분기보다 실제 실적이 컨센서스를 더 큰 폭으로 밑도는 경향이 있다. 이창환 현대차증권 연구원은 "과거 패턴을 고려할 때 4분기는 대체로 실적 전망치 추이가 하향 조정 흐름을 보였기 때문에 크게 의미 있는 상황은 아니다"라며 "특히 4분기는 기업들이 해당연도의 누적된 일회성 비용을 반영하는 회계적인 관행 때문에 실적 쇼크 가능성이 매우 커 전망치의 추가 하향 조정은 불가피할 것"이라고 설명했다.

실제로 에프앤가이드에 따르면 코스피 기업의 하향조정된 4분기 영업이익 컨센서스도 전년 동기 대비 54.6% 증가한 규모다.

실적 개선 추세는 확연하다. SK이노베이션, 아모레퍼시픽, 호텔신라, 세아베스틸, 강원랜드, 녹십자, 한국항공우주, 현대중공업지주 등 지난해 4분기 적자였던 주요 기업이 흑자로 전환할 것으로 전망된다.

그럼에도 전망치는 줄었다. SK이노베이션은 영업이익과 순이익 컨센서스가 6894억원, 3987억원으로 1개월 전보다 각각 6.5%, 13.5%씩 낮춰졌다. 아모레퍼시픽과 호텔신라도 한 달 전보다 영업이익 전망치가 18.5%, 6.4%씩 줄었다.

이 연구원은 "분기기준 역대 최대실적을 기록했던 3분기와 비교해 마진이 크게 감소할 것으로 전망되지만 2017년 4분기를 넘어 4분기 기준 역대 최대 실적을 경신할 가능성이 있다는 점은 긍정적"이라고 분석했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr