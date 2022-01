"항생제 안 들어, 이미 전 세계에 퍼졌다"… 코로나19 만큼 위독한 내성균

"말라리아·에이즈 연간 사망자 뛰어넘어"

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19만큼 위독하면서 항생제도 안 통하는 '항생제 내성균' 감염자가 이미 전 세계적으로 퍼져 있다는 연구 결과가 나왔다.

20일(현지시간) 영국 BBC방송·일간 가디언에 따르면 미 워싱턴대학이 주도한 다국적 연구진 140명은 전날 이런 내용의 논문을 세계적 의학 학술지 랜싯에 발표했다.

이들은 '2019 세계 질병·상해·위험요인 연구'(Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019)를 통해 204개 국가와 속령에서 4억7100만 명의 기록을 종합·분석했다.

이에 따르면 지난 2019년 사망자 중 항생제 내성균 감염이 직접적 사인이 된 경우는 127만 건이며, 이로 인해 간접적으로 건강이 악화해 사망한 사례는 495만 건에 달했다. 이는 같은해 에이즈로 인한 사망 86만 건과 말라리아로 인한 64만 건을 뛰어넘는 숫자다.

항생제 내성균으로 인한 사망은 폐렴 등 하부 호흡기 전염병이나 패혈증으로 악화할 수 있는 혈류 감염에 따른 것으로 파악됐다.

이 가운데 항생제 메티실린에 내성을 보이는 황색포도상구균(MRSA)이 특히 치명적인 것으로 나타났다. MRSA는 여러 종류의 항생제를 동시에 투여해도 치료 효과가 나타나지 않는 위험한 세균인 '다제내성균' 중 하나로 치명적인 병원 내 감염의 주범으로 꼽힌다.

또, 연구진이 확인한 5세 미만의 아동 사망 중 5분의 1이 항생제 내성과 연관된 사례로, 아동은 더 취약한 것으로 파악된다.

항생제 내성균 피해는 저개발국가에 집중됐다. 사하라 사막 남부 아프리카는 10만 명 당 24명, 남아시아는 10만 명 당 22명이 항생제 내성으로 사망하며 최다치를 기록했다. 고소득 국가에서는 10만 명당 13명꼴로 사망하는 것으로 나타났다.

연구를 수행한 워싱턴 대학 의대 건강 계량·평가 연구소의 크리스 머레이 교수는 "새로운 데이터가 전 세계적 항생제 내성 반응의 진짜 규모를 드러냈다. 이는 이런 위협에 맞서 싸워야 한다는 분명한 신호"라고 밝혔다.

미국 연구 기관인 질병역학경제정책센터(CDDEP) 센터장 라마난 락스미나라얀은 "우선 (항생제 내성균) 감염을 막는 데 비용을 투자해 현재 유통되는 항생제가 적절하게 사용되도록 해야 하며, 새로운 항생제를 개발하는 데도 자금을 할애해야 한다"고 말했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr