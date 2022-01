[아시아경제 이민지 기자] 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 10,250 전일대비 300 등락률 -2.84% 거래량 78,397 전일가 10,550 2022.01.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 중대재해법 2주전 광주사고…勞 "법 강화"태영건설, 3692억 규모 방글라데시 차토그람 하수도 사업 수주삼호개발, 561억원 규모 호남고속철도2단계 제5공구 건설사업 수주 close 은 성수티에스PFV에 250억원 규모로 금전대여를 결정했다고 21일 공시했다. 이는 자기자본대비 3.87%에 달한다. 회사 측은 “토지비와 초기 사업비 조달을 위한 것”이라고 말했다.

