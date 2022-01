정부, 해상풍력 걸림돌 해소 총력…전력계통·주민수용성 전담팀 구성

박기영 산업부 에너지차관, '해상풍력 TF' 2차 회의 개최

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 해상풍력발전 확대를 가로막는 전력계통 문제와 주민 반대를 해결하기 위해 전담 워킹그룹을 구성한다.

박기영 산업통상자원부 에너지차관은 21일 서울 무역보험공사에서 '해상풍력 태스크포스(TF)' 2차 회의를 개최하고 이 같이 밝혔다.

박 차관은 "2번의 TF를 통해 사업자의 애로사항을 청취한 결과 해상풍력 사업자들의 주된 걸림돌이 전력계통과의 연계가 어렵다는 점과 사업자의 힘만으로는 주민수용성 확보가 쉽지 않다는 점이었다"며 "전문기관과 전문가들의 조력이 필요할 것으로 보여 해상풍력 TF 밑에 계통과 수용성을 각각 전담하는 워킹그룹을 구성하는 게 적절해 보인다"고 말했다.

산업부는 ▲계통 분야에선 한국전력, 전력거래소, 지방자치단체 ▲주민 수용성 분야에선 해양수산부, 에너지공단 등과 함께 워킹그룹을 구성해 개별 프로젝트별 애로사항을 체계적이고 꼼꼼하게 관리할 예정이다.

이번 2차 회의에선 여수·완도·해남 등 전남 남부권의 14개 해상풍력(10개 사업자)의 애로사항을 살펴보고 해결방안을 논의했다. 전남 남부권 사업자들도 1차 회의 때와 비슷하게 ▲계통 적기 접속 ▲주민수용성 제고 ▲신속한 인허가 등에 대한 정부와 지자체의 관심과 지원을 주로 건의했다.

이와 관련해 한전은 전남지역 계통보강 계획을 상세히 설명하고, 해상풍력 공동접속설비 건설 등 '선 전력망 후 발전'으로의 패러다임 전환을 추진하겠다고 밝혔다.

산업부는 ▲동남권(부산?울산?경남) ▲중부권(인천?충남?전북) 등 남은 2개 권역에 대해서도 설 이후인 2월부터 점검을 이어나갈 계획이다. 3차 회의는 울산, 4차 회의는 부안 실증단지에 직접 찾아가 현장의 목소리를 청취할 예정이다.

