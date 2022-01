기아 EV6, 英 2022 왓 카 어워즈 '올해의 차' 선정

'올해의 전기 SUV' 상도 동시 수상 "높은 1회 충전 주행거리 등 인정받아"

기아는 20일(현지시각) 영국의 2022 왓 카 어워즈에서 첫 전용 전기차 EV6가 '올해의 차'와 '올해의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)'으로 선정됐다고 밝혔다.

왓 카 어워즈는 영국의 자동차 전문지 왓 카(What Car)가 주최하는 자동차 시상식으로 올해 45회째를 맞이했다. 왓 카는 유럽내 최고 권위를 자랑하는 영국의 대표 자동차 전문지다.

기아는 지난 2018년 피칸토가 '올해의 시티카'로 선정된 데 이래 ▲2019년 니로EV(올해의 차), 피칸토(올해의 시티카) ▲2020년 피칸토(올해의 밸류카)▲2021년 쏘렌토(올해의 대형 SUV) 등 5년 연속 수상의 쾌거를 안게 됐다. 특히 기아 브랜드 차가 올해의 차로 선정된 것은 니로EV에 이어 이 번이 두 번째다.

기아 EV6는 뛰어난 1회 충전 주행거리와 빠른 충전 능력, 디자인 등에서 높은 평가를 받았다. 스티브 헌팅포드 왓 카 편집장은 "EV6는 경쟁사가 따라올 수 없는 충전속도와 주행거리로 소비자가 전기차에 갖고 있는 우려를 해소해 주고, 전기차 전용 플랫폼을 활용해 넓고 실용적인 차량 생산이 가능하게 됐다"고 선정배경을 밝혔다.

송호성 기아 사장은 "EV6의 왓 카 올해의 차 수상은 매우 영광이며, 이번 수상으로 당사의 전동화 전략이 얼마나 성과를 내고 있는 지 입증된 것 같다"면서 "오는 2026년까지 11종의 새로운 전기차 모델을 선보일 계획이며 전 세계 판매량의 대부분이 전동화 모델이 될 것"이라고 밝혔다.

한편 기아 쏘렌토는 지난해 왓 카에서 선정한 '토우 카 어워즈'도 수상해 올해 시상하는 등 명성을 이어갔다. 이외 현대자동차 산타페는 '올해의 대형 SUV', 투싼은 '실용적인 최고의 패밀리 SUV', i10은 '도시에 적합한 최고의 소형차'로 선정되는 등 다양한 부문에서 수상했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr