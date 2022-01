뉴트리, 에버콜라겐 신규 CF ‘피부에 남는 선물, 엄마편’ 공개

[아시아경제 문혜원 기자] 뉴트리는 먹는 콜라겐 브랜드 에버콜라겐의 신규 TV CF ‘피부에 남는 선물, 엄마편’을 공개했다고 21일 밝혔다.

뉴트리는 공개된 신규 광고에서 엄마와 딸의 상반된 마음을 담아내 공감과 웃음을 끌어냈다. 딸은 올해도 엄마가 건강하기 만을 바라며 아련한 마음을 품지만 엄마는 “그건 따님 생각이구요, 난 더 예뻐지고 싶은데”라며 상황을 반전시키는 솔직한 마음을 드러냈다.

뉴트리는 영상에서 과거와 달리 부모님 세대가 자기만족을 위해 능동적으로 움직이는 ‘엑티브시니어(Active Senior)’로 변모함에 따라 젊은 층 못지않게 자신을 가꾸며 젊음과 건강을 유지하고 싶은 부모님을 위해 ‘피부에 남는 선물’을 드리자는 메시지를 전한다고 설명했다. 광고 영상은 TV와 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

한편 에버콜라겐은 지난해 누적 판매량 1000만 병 돌파 및 매출 5000억원을 달성한 국내 먹는 콜라겐 판매 1위 브랜드다. 에버콜라겐에 함유된 ‘저분자콜라겐펩타이드’는 식약처로부터 국내 최초 피부개선 2중 기능성을 인정받은 뉴트리 독자개발 원료로, 피부 보습과 자외선에 의한 손상으로부터 피부 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수 있다. 피부 세포와 동일한 분자 구조인 GPH(Gly-Pro-Hyp) 트리펩타이드 구조를 갖춰 체내 흡수율이 우수하며 피부에 곧바로 전달된다. 한국인 여성 대상 인체적용시험을 통해 ▲눈가주름 육안 평가 개선 ▲주름 깊이 개선 ▲피부탄력 개선 등 7종 피부 건강 개선을 확인했다.

