[아시아경제 온라인이슈팀] 할리우드 스타 킴 카다시안이 근황을 전했다.

최근 킴 카다시안은 자신의 인스타그램에 'Beach Party(해변 파티)'라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 킴 카다시안은 블랙 비키니를 입고 해변가 모래사장에 앉아 건강한 몸매를 과시하고 있다.

이에 팬들은 "완벽해요" "아주 멋져요"라며 화답했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr