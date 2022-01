쿠팡, 지역 농축산물 판로 지원 앞장…'대한민국, 농할갑시다!'

농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사와 함께 28일까지 진행

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사와 함께 코로나19 장기화로 인한 농축산물 내수 위축 문제를 극복하고 소비자들의 설 명절 장바구니 부담을 덜어주기 위해 '대한민국, 농할갑시다!’ 농축산물 할인 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

28일까지 진행되는 이번 행사에서는 채소, 과일, 정육, 양곡 등 설에 고객들이 자주 찾는 우수한 품질의 농축산물을 혜택과 함께 만나볼 수 있다. 먼저 고객들의 물가 부담을 덜기 위해 카테고리별로 할인 쿠폰을 마련했다. 23일까지 행사상품 중 로켓프레시 채소와 과일을 최대 20% 할인가로 구매할 수 있는 할인쿠폰을 선착순으로 제공한다. 또 24일부터 28일까지는 행사상품 중 로켓프레시 고기와 양곡 카테고리 상품 구매에 적용되는 할인쿠폰을 지급한다.

고객들이 원하는 상품을 쉽고 편하게 찾아볼 수 있도록 자주 찾는 상품들은 카테고리별로 구분해 놨다. 윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "앞으로도 침체된 지역 농축산물 소비에 활력을 불어넣을 수 있도록 온라인 판로 지원과 상생활동에 적극적으로 임하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr