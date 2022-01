[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행 여신심사부문은 20일 마포구 소재 마포노인종합복지관을 찾아 떡국떡 나눔행사를 실시했다고 밝혔다.

강대진 여신심사부문 부문장과 직원들은 자율적으로 모은 성금으로 마련한 떡국떡 세트를 증정하며, 어르신들의 건강과 새해의 무사태평을 기원했다.

강대진 부문장은 “우리 농산물로 가공한 정성스런 새해 떡국떡세트를 전할 수 있어 뜻깊다”며, “앞으로도 작은 손길이지만 외롭고 소외된 이웃을 위해 관심과 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

