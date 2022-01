[특징주] 맘스터치, 주당 6200원 공개매수에 주가 17%↑

[아시아경제 이민지 기자] 코스닥 상장사 프랜차이즈 업체 맘스터치 맘스터치 220630 | 코스닥 증권정보 현재가 6,130 전일대비 930 등락률 +17.88% 거래량 4,217,925 전일가 5,200 2022.01.20 10:02 장중(20분지연) 관련기사 맘스터치, 자진 상장폐지 위해 공개매수… 주당 6200원[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일맘스터치 "이 전 사내이사 배임 혐의로 고소" close 가 자진 상장폐지를 위해 주식 공개매수를 실시한다고 밝히자 주가가 급등세를 보이고 있다.

이날 금융감독원 전자공시에 따르면 맘스터치의 최대주주 한국에프앤비홀딩스는 맘스터치앤컴퍼니(맘스터치)의 주식 1608만7172주(15.8%)를 주당 6200원에 공개 매수한다고 밝혔다. 전날 종가 5200원 대비 19% 높은 수준이다.

총 공매 매수 대상 주식 중 1179만8185주(11.59%)는 최대주주인 한국에프앤비홀딩스가, 428만8987주(4.21%)는 맘스터치가 매수할 예정이다.

총 공매 매수 대상 주식 중 1179만8185주(11.59%)는 최대주주인 한국에프앤비홀딩스가, 428만8987주(4.21%)는 맘스터치 맘스터치 220630 | 코스닥 증권정보 현재가 6,130 전일대비 930 등락률 +17.88% 거래량 4,217,925 전일가 5,200 2022.01.20 10:02 장중(20분지연) 관련기사 맘스터치, 자진 상장폐지 위해 공개매수… 주당 6200원[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일맘스터치 "이 전 사내이사 배임 혐의로 고소" close 가 매수할 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr