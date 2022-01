접종률 낮은 외국인 확진자 증가세…방역당국, 3차 접종 권고

[아시아경제 황윤주 기자] 경기도 평택 주한미군과 가족을 중심으로 코로나19 오미크론 변이가 확산하고 3차 접종률이 낮은 외국인들의 확진자 발생률이 증가하자, 방역 당국이 국내 외국인의 접종률을 올리기 위한 대책 마련에 나섰다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 19일 정례 브리핑에서 "외교부, 법무부, 행정안전부, 고용노동부, 여성가족부로부터 '외국인 근로자 3차 접종 및 방역관리 추진방안'을 보고받고 이를 논의했다"고 밝혔다.

중대본은 "12월 넷째주 이후 평택, 군산, 오산 등 주한 미군 군부대 관련 확진자가 지속 증가하고 있고, 사업장과 외국인 지인 모임 등에서 집단발생이 잦다"고 설명했다.

1월 둘째주(1.9∼15) 기준 국내 거주 외국인 확진자는 총 3510명으로 전체의 14.2%에 해당한다. 국내 거주 외국인 확진자 발생 비중은 지난해 9월 이후 감소세였지만 12월 넷째주(3.5%)부터 상승세로 전환해 3.5%→5.2%→ 8.3%로 매주 올라 지난주에 14.2%까지 급증했다.

외국인 확진자 비중이 늘어난 상황이지만 백신 접종률은 내국인에 비해 낮은 수준이다. 특히 3차 접종률은 내국인이 44.4%인데 비해 외국인은 28.7%에 그치고 있다.

중대본에 따르면 외국인 3차 접종률은 전 연령대에서 내국인 3차 접종률과 약 1.5배 차이 나는 것으로 나타났다. 확진 판정을 받은 외국인 중 백신을 접종하지 않았거나 1차 접종만 완료한 비율은 68.3%였다.

방역 당국은 주한미군 군부대와 해당 지역, 외국인 근로자가 많은 사업장 등의 방역 관리를 강화하고, 외국인 확진자가 다수 발생하는 지방자치단체의 접종률을 높이는 데 주력할 방침이다.

고용노동부는 모든 근로자가 3차 접종을 마친 외국인 고용사업장은 방역 점검 대상에서 제외하기로 했다. 또 앞으로 새로운 외국인력을 배정할 때 해당 사업장에 가점을 부여하고 마스크 등 방역물품을 지원할 계획이다.

외교부는 지난 18일 주한미국대사관 측에 주한미군의 기지별 일일 확진자 통계 공개를 요청했으며, 주한미군의 3차 접종을 독려해달라고 당부했다. 법무부는 200여명의 점검반을 구성해 외국인 집단 거주지, 유흥·마사지 업소 등을 중심으로 방역지침 준수 여부를 집중 점검할 예정이다.

현재까지 국내 체류 중인 고용허가 근로자 21만여명 중 80.4%인 약 17만명이 2차 접종까지 완료한 상황이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr