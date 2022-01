러시아 "우크라이나 침공 계획 없어…미국이 도발로 내몰아"

러시아가 "우크라이나를 침공할 계획이 없다"며 미국이 오히려 우크라이나를 도발로 내몰고 있다고 주장했다.

타스 통신 등에 따르면 미국 주재 러시아 대사관은 18일(현지시간) 페이스북 성명을 통해 "미 백악관, 국무부, 국방부 고위관리들이 한 목소리로 러시아-우크라이나 국경 지역에서 긴장 완화 조치가 없으며 러시아가 언제라도 우크라이나를 침공할 수 있다고 발표했다"며 "러시아는 누구도 침공할 의도가 없음을 다시 한번 강조한다"고 밝혔다.

그러면서 러시아가 우크라이나 접경 지역에 약 10만명의 군대를 배치하고 우크라이나를 침공할 준비를 하고 있다는 미국 측 주장에 대해선 "자국 영토 내에서의 군대 이동 훈련은 우리의 주권"이라고 설명했다.

러시아 대사관은 "돈바스(우크라이나 동부 지역) 문제를 둘러싼 히스테리를 멈추고 긴장을 고조시키지 말 것을 촉구한다"며 "가장 중요한 것은 우크라이나의 '매파'들을 도발로 내몰지 않는 것"이라고 주문했다. 이는 미국이 러시아의 침공 위험을 확대 조장해 우크라이나 위기를 고조시키면서 우크라이나 내 강경주의자들을 러시아에 대한 도발로 내몰고 있다는 주장으로 해석된다.

앞서 젠 사키 미 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 우크라이나 위기가 극도로 위험에 처해 있다면서 "러시아가 (우크라이나를) 언제든지 공격할 수 있는 상황"이라고 말했다.

실제 러시아는 우크라이나와 이웃한 벨라루스에서 다음달 10~20일 연합군사훈련을 실시할 계획인 것으로 알려졌다. 이미 러시아가 훈련에 참여할 병력과 장비를 벨라루스로 이동시키고 있다는 분석도 나온다.

이에 미 CNN 방송은 이날 조 바이든 행정부가 우크라이나에 추가로 무기를 지원하는 방안을 검토 중이라고 보도하기도 했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr