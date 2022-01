카카오, "SM 엔터 지분 인수, 구체적으로 결정된 사항 없다"

[아시아경제 임혜선 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 1,000 등락률 -1.06% 거래량 2,574,939 전일가 93,900 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 와 종속회사 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 1,000 등락률 -1.06% 거래량 2,574,939 전일가 93,900 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 엔터테인먼트는 "지난해 5월 27일자 매일경제 지면기사에 보도된 '네이버· 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 1,000 등락률 -1.06% 거래량 2,574,939 전일가 93,900 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close , SM엔터 지분 인수 경쟁'에 대한 해명 공시(미확정) 후 글로벌 콘텐츠 사업 경쟁력 강화를 위해 사업제휴와 지분투자 등 다양한 방안을 지속적으로 검토해왔으나, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 17일 공시했다.

