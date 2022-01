北 미사일 관련 靑 NSC 상임위…"대화 조속히 시작하는 것이 긴요"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 정부는 17일 오전 9시 50분부터 10시 40분까지 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 긴급회의를 열고 북한의 미사일 관련 대응 방안을 협의했다.

NSC 상임위원들은 원인철 합참의장으로부터 관련 상황과 군의 대비태세를 보고받은 뒤 안보 상황을 점검했다.

먼저 한미 간 긴밀한 공조 하에 발사체의 세부 제원에 대해 정밀 분석하는 한편, 북한의 관련 후속 동향을 보다 면밀히 주시하면서 필요한 조치를 강구해 나가기로 했다.

아울러 북한이 금년 들어 네 차례나 연이어 미사일을 발사하는 매우 유감스러운 상황이 지속되고 있는 것과 관련 그 배경과 파장에 대해 심도 있게 논의했다.

또한 상임위원들은 한반도 상황이 더 이상 경색되지 않고 안정을 회복하기 위해서는 무엇보다도 대화를 조속히 시작하는 것이 긴요하다는 점을 강조하고 이를 위해 북한을 비롯하여 유관국들과의 관련 노력을 배가하기로 했다.

오늘 상임위에는 서훈 국가안보실장을 비롯해 유영민 대통령비서실장, 이인영 통일부 장관, 서욱 국방부 장관, 박지원 국가정보원장, 구윤철 국무조정실장, 최종건 외교부 1차관, 원인철 합참의장, 서주석 국가안보실 1차장 등이 참석했다.

한편 합참은 이날 평양시 순안비행장 일대에서 동쪽으로 발사된 단거리 탄도미사일로 추정되는 발사체 2발을 포착했다고 밝혔다. 미사일의 제원은 현재 분석 중이다.

