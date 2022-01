[아시아경제 조현의 기자] 중국의 지난해 4분기 국내총생산(GDP) 증가율이 4.0%로 집계됐다.

중국 국가통계국은 17일 "지난해 4분기 GDP가 전년 동기 대비 4.0% 증가했다"고 발표했다.

코로나19에 따른 경제 충격이 한창이던 2020년 2분기 이후 1년 반 만에 가장 낮은 수준이지만 블룸버그통신이 집계한 시장 전망치(3.6%)는 상회한다.

중국의 지난해 분기 성장률은 기저효과에 힘입어 1분기 18.3%까지 올랐다가 2분기 7.9%, 3분기 4.9%로 떨어지며 급격한 경기 둔화 추세를 보였다.

중국의 지난해 성장률은 8.1%로 시장 전망치인 8.0%에 대체로 부합했다.

