바디프랜드, '아트 플래그십 스토어' 늘린다

고객 참여형 전시 프로젝트 '헬로 아트 위드 이상협展' 개최

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 전국 125개 직영 전시장을 안마의자 체험과 예술 작품 감상이 동시에 가능한 '아트 플래그십 스토어'로 재단장한다고 17일 밝혔다.

바디프랜드는 코로나19 장기화로 고객들의 지친 마음을 달래고 회사의 모토인 '건강수명 10년 연장'을 실현시키고자 마련한 '헬로 아트(Hello Art)' 프로젝트를 적극 확대하기로 했다.

우선 3월 말일까지 바디프랜드가 운영하는 복합문화공간 '카페 드 바디프랜드 청담'에서 '헬로 아트 위드 이상협전'을 선보인다. 이상협 작가는 영국을 주무대로 활동하는 세계적 금속 공예가다. 이번 전시에서는 그의 대표작 달항아리부터 호리병, 은식기 등 은으로 만든 작품 100여점을 무료로 만나볼 수 있다.

바디프랜드 관계자는 "예술을 미술관, 갤러리가 아닌 카페, 레스토랑, 회사 로비 등 일상의 영역으로 가져와 보다 쉽고 편안한 관람 기회를 제공, 고객들의 가치있고 품격있는 아트 라이프를 이끌고자 노력하고 있다"고 말했다.

