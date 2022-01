윤석열 "軍 격오지 이동형 원격진료 확대…장병 이상 증세 시 활용"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 16일 군 격오지에 이동형 원격진료를 확대하겠다고 약속했다. 의료체계가 열악한 곳에서 일하는 장병들에게 원격의료체계를 활용한 치료를 받을 수 있도록 하고 응급환자가 발생할 때는 즉각적인 초기조치를 할 수 있도록 만들겠다는 것이다.

이날 윤 후보는 ‘심쿵공약’ 11번째로 "‘원격’의료진료 체계를 야전부대에 확대 보급하겠다"고 밝혔다.

윤 후보 정책본부는 "‘이동형’원격진료는 부스형태의 ‘고정형’과 달리, LTE통신망을 활용하여 응급환자 발생현장 및 후송 간에 환자의 상태정보를 전송할 수 있게 하고, 다자간 화상통화를 통해 실시간으로 환자상태에 대해 의료진에게 공유하여 대응이 가능하도록 한다"고 설명했다.

윤 후보 측은 "현 정부에서는 기획재정부와 보건복지부의 ‘장병 보건사업’에 대한 업무협조 부족으로, 원격의료 진료 체계를 야전부대에 정착시키기 위한 노력이 답보상태"라면서 "윤 후보는 의료지원 여건이 열악한 격오지 장병에게 갑작스러운 고열 등 건강 이상증세가 발생할 경우, 원격의료체계를 활용하여 건강을 지킬 수 있도록 하고 응급환자 발생 시 즉각적인 초기조치가 가능도록 할 계획"이라고 설명했다.

윤 후보는 "일선 장병의 요구사항을 반영하여 성능이 개선(소형화·경량화 등)된 장비를 개발하는 한편, 이동식 원격진료 화상장비·의료기기·통신장비(LTE/5G/위성통신)로 구성된 SOC 사업도 적극 추진하여, 지상·해상뿐만 아니라 파병부대 우리 장병들의 건강권 보장에 대한 국가책임을 확대하겠다"고 말했다.

